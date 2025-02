Dayitalianews.com - Camorra, scarcerato il cantante neo melodico Tony Colombo: mandato ai domiciliari in provincia di Latina

Dopo oltre tre mesi di detenzione, ilneoha ottenuto la scarcerazione. Il GIP del Tribunale di Napoli ha infatti accolto l’istanza presentata dai suoi legali, ritenendo che le esigenze cautelari si siano attenuate e disponendo per lui la misura degli arrestinel comune di Gaeta.anche per la moglie Tina RispoliLa decisione arriva a pochi mesi di distanza dalla concessione della stessa misura alla moglie, Tina Rispoli, che dal 20 ottobre scorso si trova aia Minturno. I difensori del, Alfredo Sorge e Sergio Cola, hanno espresso soddisfazione per il provvedimento del giudice, sottolineando la fine di una lunga custodia cautelare che ha vistoin carcere dall’ottobre del 2023.L’arresto e le accusee Tina Rispoli erano stati arrestati il 17 ottobre 2023 nell’ambito di una maxi-operazione del ROS dei Carabinieri di Napoli, che aveva portato all’arresto di 27 persone, tra cui Vincenzo Di Lauro, figlio del boss Paolo Di Lauro, storico capo del clan di Secondigliano.