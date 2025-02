Lanazione.it - Camionista vittima di stalking, madre e figlia aggrediscono giornalista con l’acqua bollente

Leggi su Lanazione.it

Poppi (Arezzo), 1 febbraio 2025 – Locontinua. Non si fermano le due donne di Arezzo, già denunciate per procurato allarme e atti persecutori nei confronti di più vittime.di 36 anni continuano a rendere impossibile la vita di Paolo Zignani, autotrasportatore 57enne di Borello, inviandogli a casa servizi non richiesti. “Ieri mattina – racconta Zignani – è arrivato l’ennesimo carro funebre da Modena con gli operatori che dicevano che dovevano ritirare la mia salma. Ho spiegato loro la faccenda e mi hanno detto che avevano visto la trasmissione in tivù sulla Vita in Diretta e hanno capito di essere loro stessi vittime. Sono poi arrivati a casa mia dei restauratori e una stufa. Come se non bastasse, nella notte tra giovedì e venerdì, la 36enne avrebbe inviato dei messaggi a dei numeri a caso dicendo che era mia moglie e che io la stavo picchiando e dovevano mandare i carabinieri a casa mia.