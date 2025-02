Camion perde il carico gruppo di ciclisti travolto | Morti e feriti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un drammatico incidente si è verificato a Salerno, in via Fra’ Generoso, nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Un ciclista di 49 anni, originario di Caserta, ha perso la vita dopo essere stato colpito da parte deldi unin transito. Il mezzo pesante ha perso alcune ecoballe, che sono finite sulla corsia opposta, investendo undi.Sul posto sono accorsi tempestivamente i soccorritori, ma per uno deinon c’è stato nulla da fare. Un altro uomo, che si trovava sul percorso in quel momento, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. L’incidente ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno operato con l’ausilio di un’autogru per rimuovere ildisperso e mettere in sicurezza l’area.