Anteprima24.it - Camion perde carico: morto ciclista, ferito l’amico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIndagini in corso a Salerno per risalire alla cause dell’incidente che ha provocato la morte di un49enne di Caserta ed il ferimento di un amico 42enne, anche lui casertano. I due, che facevano parte di un gruppo di ciclisti, sono stati colpiti da una ecoballa di cartone pressato, caduta da undiretto al porto commerciale.Il, a quanto si apprende, doveva essere spedito in Grecia. Il 49enne è stato colpito in pieno dalla balla (che pesa circa 2500 chili), rimanendo schiacciato. Il 42enne ha riportato fratture alla tibia e al femore ed è ricoverato in ospedale a Salerno.Gli agenti della Polizia Municipale e i colleghi della Polizia di Stato, coordinati dal pm di turno della Procura di Salerno, hanno effettuato un sopralluogo sul posto per appurare le cause dell’incidente.