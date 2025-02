Juventusnews24.com - Cambiaso verso il forfait per Juve Empoli? Ecco le condizioni del terzino: tutti i dettagli e cosa filtra

di RedazionentusNews24ilpercome sta ilbianconero in vista del prossimo matchNon arrivano notizie positive per Thiago Motta dall’allenamento odierno: ilAndrea, a seguito del fastidio alla caviglia che l’aveva costretto a saltare la sfida contro il Benfica, non sarà presente anche per la prossima partita dellacontro l’.Proprio per questo motivo i terzini titolari dovrebbero essere Savona e McKennie mentre in difesa ci potrebbe essere subito l’esordio di Renato Veiga.Leggi suntusnews24.com