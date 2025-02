Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, si va verso la permanenza. Quel dettaglio fa la differenza: ultime novità sulla possibile offerta del Manchester City

di RedazionentusNews24, si valadell’esterno in bianconero. Unfa la: tutte leCome analizzato da Tuttosport, Andreaalla fine potrebbe rimanere. L’esterno era dato in uscita dal calciomercatonelle scorse settimane, con ilche era pronto ad andare all’assalto.Un’da parte degli inglesi, però, non è mai arrivata e la sensazione è che l’azzurro alla fine resterà a Torino. Più ci avviciniamo al 3 febbraio e meno c’è tempo per trovare un sostituto: difficile pensare arrivi il via libera a certe condizioni.Leggi suntusnews24.com