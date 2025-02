Ilprimatonazionale.it - Calico Jack, dalla storia al mito

Roma, 1 feb – Torniamo oggi ad occuparci di un argomento che, nonostante il passare del tempo, riesce sempre a mantenere intatto il suo fascino, vale a dire il mondo della pirateria. Oggi parleremo della figura, tra realtà storica e leggenda, di uno dei pirati più famosi della.La leggenda della Jolly RogerJohn Rackam nasce a Bristol (città inglese particolarmente famosa per essere stata luogo di nascita di parecchi celebri pirati) il 21 dicembre 1862. Ma è passato poi allacon il soprannome di, dal tessuto degli abiti che era solito indossare. Approdato nelle Indie Occidentali per dedicarsi alla pirateria, si unì come capoguardia alla ciurma del capitano Charles Vane, scalando tutte le gerarchie fino al ruolo di quartiermastro. Le loro strade si divisero quando Vane si rifiutò di attaccare una nave francese.