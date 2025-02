Inter-news.it - Calhanoglu spinge per la titolarità in Milan-Inter! Le condizioni – TS

Hakanvuole aiutare la suanel derby contro iled è pronto a tutto per partire dal primo minuto. Ledel calciatore alla vigilia per Tuttosport. ALLENAMENTI – Hakanha svolto un allenamento e mezzo con il gruppo. Mercoledì ha fatto la seconda parte della sessione di Appiano Gentile, ieri ha chiuso la sua prima sessione completa con i compagni. Il turco ha dato risposte importante e vuole assolutamente esserci per il derby traper il recupero in anticipo, oggi è il giorno decisivo per capire effettivamente la sua presenza o meno., leprima del derbyha già avuto tre infortuni, l’ultimo proprio contro ilin Supercoppa Italiana. Il risentimento al soleo della gamba destra lo ha fermato per diverse settimane e Simone Inzaghi non correrà rischi domani a San Siro.