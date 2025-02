Inter-news.it - Calhanoglu sogna il ‘grande ritorno’: Milan-Inter non più utopia!

Hakanpunta con convinzione acome data del suo ritorno in campo con la maglia nerazzurra. Il centrocampista sta dimostrando di essere pronto per un’eventualità.IL PUNTO – Hakan, pilastro del centrocampo dell’, si sta seriamente candidando per una maglia dal primo minuto contro ilin occasione del derby di domani 2 febbraio. Il turco, infortunatosi agli adduttori proprio durante l’ultima sfida tra le due compagini, ossia la finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri, sta dando al tecnico Simone Inzaghi e allo staff tecnico nerazzurro quelle giuste sensazioni sulle quali poter fondare la scelta di impiegarlo dal primo minuto del match.è la partita diLE EMOZIONI – Da quando ha lasciato ilper trasferirsi all’ha vissuto il derby dio in maniera davvero unica.