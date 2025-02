Ilrestodelcarlino.it - Calendario delle giostre. In Italia ce ne sono 58, la stagione al via a marzo

in totale 58 lee Quintane inserite nelnazionale 2025, iniziativa promossa dall’aretino Roberto Parnetti, che è stato presentato a Faenza in occasione della presentazione del libro ‘Il Niballo Palio di Faenza attraverso le figure del Corteo storico’, a cura di Aldo Ghetti e Benedetta Diamanti.manifestazioni censite, che assegneranno punti anche per l’ottava edizione del premio nazionale ‘Miglior Cavaliere d’’, 48quelle dove i cavalieri e amazzoni utilizzanolance mentre dieciquelle dove vengono usati dei pugnalini tipici di tre provincie laziali ovvero Roma, Latina e Frosinone. Nel, ovviamente, c’è anche la Quintana di Ascoli, rappresentata nella cerimonia da Massimo Massetti del consiglio degli anziani. La ‘all’anello si aprirà con la Sartiglia di Oristano la domenica e il martedì di Carnevale (2 e 4): una manifestazione che, rispetto alle altre, non vede un vincitore poiché dal numerostelle che saranno centrate dai cavalieri e amazzoni dei due gremii dei Falegnami e Contadini si traggono buoni auspici per l’anno in corso.