Calciomercato stressa tifosi e giocatori psicologo sport | C’è l’effetto Zeigarnik

(Adnkronos) – Il colpo per la zampata scudetto o per raddrizzare la stagione che è partita male. Ildi gennaio ‘ferma’ il campionato giocato per rilanciare i borsini con i nomi deiaccostati alle squadre. Calciatori con la valigia pronta eattaccati ai social per individuare l’ultima ‘bomba’ di mercato e sognare una primavera di riscatto. Siamo all’epilogo dei colpi, la finestra invernale si chiuderà infatti il 3 febbraio, e se anni fa gli ‘scambi’ furono David Beckham, dai Los Angeles Galaxy al Milan, Salah dal Chelsea alla Fiorentina o Nakata dal Perugia alla Roma, oggi il tifoso ‘scrolla’ con ansia le news su Cesare Casadei (finirà alla Lazio o al Torino?) o per sapere se il viola Pietro Comuzzo andrà al Napoli. L’attesa però ha effetti, e non pochi, sull’umore deiche vivono queste giornate come sulle montagne russe, passando dall’euforia allo scetticismo.