Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, si accelera per Allan Saint Maximin ma attenti alle uscite

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildelè entrato nel vivo nelle ultimissime ore, con il club partenopeo chiamato a dare risposte importante per mettere nelle condizioni Antonio Conte di avere un organico all’altezza dei sogni e delle ambizioni della piazza per questa stagione. Ilin queste ore hato per, in attesa di avere l’ok per l’affare in prestito, mentre si attende di capire se gli azzurri soddisferanno le richieste della Fiorentina per il difensore Pietro Comuzzo. Il tutto, quindi, con un occhio ancheoperazioni in uscita: oltre a Rafa Marin (che attende l’ok per il trasferimento al Villarreal), potrebbe concretizzarsi anche l’uscita di Cyril Ngonge, in queste ore messo nel mirino dalla Lazio, così come rivelato dal giornalista esperto diFabrizio Romano.