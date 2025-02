Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: Fikayo Tomori paga Santiago Gimenez. La cifra record

Ilchiude un altro colpo sulgrazie alla cessione di: tutto fatto per. LaDopo giorni di trattative, adesso è in chiusura l’affare che porteràal. Come riportato dal quotidiano, l’arrivo dell’attaccante messicano ao sarà, in parte, finanziato dalla cessione dial Tottenham. Nella giornata di venerdì 31 gennaio, infatti, in centrale difensivo ex Chelsea si è avvicinato agli Spurs, forti di un’offerta da 30 milioni di euro.Ricordiamo che la richiesta economica del Feyenoord si aggira intorno ai 35 milioni di euro. L’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi Giorgio Furlani, quindi, sta riuscendo ad avvicinare la richiesta degli olandesi, proprio grazie alla cessione dial Tottenham.