Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Stefano Pioli chiama Rafael Leao all’Al Nassr: ecco la maxi offerta

L’ex allenatore delvuole un rinforzo sullaci ha provato. Ci ha provato a riportare uno degli uomini simbolo del 19esimo scudetto delin Arabia Saudita. Stiamo parlando di. Il club arabo è da tempo alla ricerca di un rinforzo offensivo in fascia e il numero dieci rossonero piace molto per le sue qualità indiscusse. Come riportato da Sky, è stata anche effettuata una proposta che partiva da 70 milioni, ma che poteva arrivare agli 85 milioni di euro. Su, però, è stato alzato un muro, con il giocatore che è stato ritenuto incedibile, visto il momento così complicato e soprattutto per il poco tempo restante sul mercato, che non avrebbe permesso aldi trovare un sostituto.