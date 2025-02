Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Sergio Conceiçao: raccontante un sacco di bugie…

Ildelha disturbatoconvinto che siano stateundi bugie. Ma quali?è già stanco. Lo è da tempo. In queste settimane, in questi giorni ha letto tante bugie e gli hanno dato fastidio. Non gli sono piaciute. Per niente. Colpa del. Poco in entrata, molto in uscita. Forse fin troppo per una squadra che deve rientrare nella lotta Champions League in campionato. Per una squadra che deve giocarsi i playoff di Champions League.Ma Sergiao dovrebbe esserci abituato. E invece non si abitua mai. L’arrivo di Santiago Gimenez? Non è ancora ufficiale e quindi “non posso parlare di lui perché non è ancora un nostro giocatore”. Certo il suo sorriso vale una risposta. Ma andiamo avanti perché poi il tecnico portoghese subentrato al connazionale Paulo Fonseca si fa serio:Tirare conclusioni di mercato prima di una partita del genere, che guarda tutto il mondo e dove abbiamo tanto da migliorare, non mi va.