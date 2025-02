Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il sostituto di Tomori arriva dall’Empoli: Saba Goglichidze. I dettagli

Leggi su Dailymilan.it

, se parte Fikayodestinazione Tottenham Zlatan Ibrahimovic è pronto a chiedere all’ EmpoliRivoluzione in attacco. Cambiamenti anche dietro, in difesa. Se Fikayodovesse salutare e accettare l’offerta della Premier League, quella del Tottenham e non dell’Aston Villa per la precisione, ilavrebbe già individuato il suo. Si tratta di, difensore georgiano classe 2004 di proprietà di Fabrizio Corsi.Con l’Empoli ilha già trattato il numero uno Vasquez e anche Lorenzo Colombo. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo potrebbe agevolare anche un’operazione all’ultimo minuto.Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito:Il club rossonero ha gli occhi su, difensore georgiano classe 2004 e di proprietà dell’Empoli.