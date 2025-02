Dailymilan.it - Calciomercato Milan, fatta per l’arrivo di Santiago Gimenez! Tutti i dettagli

Il Feyenoord ha accettato l’offerta presentata dalper acquistarein questa sessione invernale di. Le ultimee ilnon sono mai stati così vicini.Secondo quanto riportato dall’esperto diFabrizio Romano. il Feyenoord avrebbe accettato l’offerta presentata dai rossoneri per aver fin da subito l’attaccante messicano che potrà così coronare il suo sogno di diventare un giocatore del Diavolo.in arrivo al: decisiva la volontà del giocatore. Cifre edell’operazione View this post on InstagramA post shared by daily.it (@daily.it)perdiLEGGI ANCHE Verso-Inter, ultima chiamata per Tammy Abraham o subito spazio per?La dirigenza dei sette volte campioni d’Europa verserà trentacinque milioni di euro – bonus inclusi – nelle casse della società olandese per il cartellino del centravanti.