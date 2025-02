Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dopo Pobega anche Davide Calabria va al Bologna: quanto incassa Cardinale?

Leggi su Dailymilan.it

Tommasola dirigenza delsi muove sulin uscita e cedealriceverà un indennizzo.Tommasoilsi prepara ad accogliere un altro giocatore cresciuto nel vivaio del: stiamo parlando di. L’ormai ex capitano dei rossoneri ha rotto in maniera definitiva con l’ambientee si prepara, quindi, a lasciare il Diavolo già a gennaio. Ricordiamo che la scadenza del contratto del terzino italiano è prevista per il 30 giugno 2025, ma ormai si arriverà alla cessione in maniera anticipata.I malumori tra mister Sergio Conceiçao e, infatti, hanno fatto sì che il giocatore forzasse la mano per il trasferimento,a fronte dell’arrivo di Kyle Walker dal Mster City.il primo sondaggio effettuato dagli emiliani, adesso si va verso la chiusura della trattativa, che vedrà il terzino vestire la maglia rossoblù e raggiungere il suo ex compagno di squadra