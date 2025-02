Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, affare fatto per Gimenez e Morata saluta l’Italia

Gli ultimi giorni di assedio serrato delal Feyenoord alla fine hanno prodotto la fumata bianca:sarà il nuovo centravanti del Diavolo, il club olandese ha accettato l’ultima offerta rossonera – 32 milioni più bonus facilmente raggiungibili – e, nonostante volesse tenersi il suo centravanti, ha ceduto alle richieste delanche perché il messicano ha detto chiaramente in un faccia a faccia dell’altro giorno di volersene andare.È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli fin quasi al traguardo: 32 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Questa l’offerta che ha vinto le resistenze del Feyenoord. I rossoneri hanno aggiornato la loro prima proposta con uno sforzo economico consistente. In cassa infatti non entreranno i milioni di euro che avrebbe regalato la Champions qualificandosi direttamente tra le prime sedici squadre del torneo.