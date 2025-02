Spazionapoli.it - Calciomercato, la Juve crede in Osimhen: come Giuntoli può convincere il Napoli

Ultime calcio– Lantus punta a Victorper il futuro: i bianconeri non potranno usufruire della clausola rescissoria, ma spunta il piano diperDe Laurentiis.Nelle ultime ore il calcioè al lavoro per cercare di concludere tutte le operazioni in ballo per questo finale di mercato: si attende l’ok per il trasferimento a titolo temporaneo di Allan Saint Maximin, pronto a divenire il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia fino a giugno, e in giornata potrebbero arrivare novità anche sul fronte Pietro Comuzzo (clicca qui per le ultime novità sulle due trattative di).I riflettori, considerato il mancato investimento in attacco, sono però ora puntati anche per la prossima estate. Nei prossimi mesi, a proposito, si capirà di più anche sulla questione legata a Victor, calciatore ora in prestito al Galatasaray e che a fine stagione farà con ogni probabilità rientro alla base.