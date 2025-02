Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i piani B per la difesa. Giovani e profili d’esperienza: sono loro le idee dell’ultim’ora per rinforzare la rosa

di RedazioneNews24, iB per ladei bianconeri. La lista dei nomi seguiti per puntellare il reparto arretratoIlè alla ricerca di un difensore con cui cercare di sopperire all’infortunio di Kalulu. I bianconeri stanno riscontrando non poche difficoltà per puntellare il reparto arretrato, visto che si stanno valutando ora diversidell’ultima ora.Come scrive Tuttosport, nel mirino ciora Ismajli dell’Empoli (difficile portarlo via proprio adesso), Diego Coppola del Verona e Thomas Kristensen dell’Udinese, per cui i friulani hanno chiesto già 20 milioni di euro.Leggi sunews24.com