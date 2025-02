Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Fagioli via? Idea Anjorin per sostituirlo

La partenza di Nicolòè sempre più vicina. La Fiorentina sembra stia facendo sul serio per arrivare al centrocampista bianconero, attorno a cui gravita l’interesse anche di club stranieri. Il nodo è la formula, ma secondo Sky Sport la Viola avrebbe intanto trovato l’accordo con il giocatore. Giuntoli è allora costretto a correre ai ripari per non rischiare di arrivare alla chiusura deldellasenza un sostituto da fornire a Thiago Motta. Il Managing Director Football juventino ha già individuato un profilo che per qualità e caratteristiche può sostituire il classe 2001. Si tratta di Tinodell’Empoli, sulle cui tracce ci ci sarebbero anche Torino e Atalanta.in partenza: Fiorentina e Lipsia su di luiCome riportato da Tuttomercatoweb e Sky Sport, la Fiorentina e l’entourage diavrebbero iniziato ad entrare in contatto negli scorsi giorni, arrivando ad un accordo nella serata di ieri.