Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giuntoli a caccia di un nuovo centrale: tre nomi in lista dopo il mancato arrivo di Danso. Ultimissime

di RedazionentusNews24va in cerca di unildi: ecco i tresullaSaltato l’di Kevin, a causa dell’intransigenza del Lens che non ha voluto aprire al prestito, ildeve ora trovare un’alternativa. Sono tre isulladei possibili rinforzi di, che ha sempre meno tempo per chiudere un acquisto.Sono ora tre le possibilità per il DT bianconero. Il preferito è Lloyd Kelly, giocatore del Newcastle apprezzato per la versatilità e che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Segue a ruota il giovane Saba Goglichidze dell’Empoli, per un investimento di prospettiva. Chiude Andreas Christensen del Barcellona, che è però infortunato e per cui bisognerà a capire i tempi di recupero.