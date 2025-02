Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: è stato un problema non avere da subito il nuovo difensore? Thiago Motta reagisce così in conferenza sul colpo in ritardo

CALCIOMERCATO JUVE: UN PROBLEMA NON AVERE DA SUBITO IL NUOVO DIFENSORE PER LA DIFESA? Le parole pre Juventus-Empoli

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Empoli. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri sul mercato.

UN PROBLEMA NON AVERE DA SUBITO IL NUOVO DIFENSORE – «Han giocato Pierre (Kalulu, ndr) e Federico (Gatti, ndr) e han giocato bene, ora è arrivato Renato e aiuterà. Noi come squadra abbiamo passato un momento non facile, i tanti infortuni non hanno aiutato a mantenere il ritmo e il livello in tutte le partite. Per questo non siamo arrivati sempre alle vittorie. È la nostra realtà e ora dobbiamo pensare alla prossima partita per fare una grande partita e arrivare alla vittoria».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA PRE JUVENTUS EMPOLI