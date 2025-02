Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, bianconeri ancora in corsa per quel colpo in Serie A! Nuovi sondaggi: tutte le cifre e i dettagli

di RedazionentusNews24inper ilinA! La dirigenza bianconera è alla finestra anche per ComuzzoNei discorsi per Nicolò Fagioli, ilavrebbe preso informazioni anche sulla situazione del centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo. A riferirlo è Tuttosport.Il giocatore piace e non poco al Napoli, che non ha però trovatol'accordo con Commisso. Qualora il giocatore non dovesse partire a gennaio, da Torino pianificheranno un assalto in vista della prossima estate. Richiesta di 40 milioni di euro: Giuntoli è alla finestra.