Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter, arriva Zalewski e va via di Buchanan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildell’si concretizza nelle battute finali con uno scambio indiretto di esterni che vanno ad occupare il ruolo di vice di Dimarco. I nerazzurri hanno ufficializzato proprio poco fa la cessione di Tajonal Villarreal, con il canadese che va in prestito al Submarino Amarillo fino a fine stagione. Poco spazio per il classe 1999 in casa, dopo una stagione complicata anche dalla situazione infortuni e dalla rottura della gamba in estate. Al suo posto, è quasi fatta per Nicola, che arriverà dalla Roma in prestito con diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, a fine stagione. Un cambio che, di fatto, modifica poco dei piani di Simone Inzaghi e dell’, che sin da questa estate hanno premuto sulla strada della continuità di progetto rispetto alla formazione che ha vinto il Tricolore nella scorsa annata.