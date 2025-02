Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Fiorentina, preso Cher Ndour con un’offerta da capogiro per superare la Lazio

Laavrebbe deciso di puntare sul giovane centrocampista, classe 2004, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain. I viola hanno presentatoda 5 milioni di euro e la loro proposta è attualmente più vantaggiosa rispetto a quella della, altro club interessato al giocatore. Il possibile arrivo dinon esclude quello eventuale di Nicolò Fagioli dalla Juventus.Nato a Brescia il 27 luglio 2004,è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta prima di passare a neanche 16 anni nelle giovanili del Benfica. Nel 2023, dopo aver giocato principalmente nella squadra B del club lusitano, viene acquistato dal Paris Saint Germain. Con i parigini però mette insieme solamente 4 presenze in prima squadra, 3 in Ligue 1 (per un totale di 25 minuti) e una in Coppa di Francia, segnando anche un gol, nel match terminato 9-0 contro il Revel.