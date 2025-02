Sport.quotidiano.net - Calcio. Un veglione e un test con un club blasonato per i 100 anni della Settempeda

Ricorre il centenario: 1925-2025. Unversario che merita di essere celebrato per riscoprire figure, aneddoti e tradizioni locali. A cominciare dal Veglionissimo dello Sport che il 1° marzo – sabato di Carnevale – aprirà i festeggiamenti, a Villa Berta, sarà il primo di una serie di eventi che si susseguiranno fino a Natale. Accanto al presidente Marco Crescenzi e allo staff dirigenziale si è messo all’opera un Comitato organizzatore: lo presiede Federico Corvini, affiancato da Federico Cardorani, Filippo Sfrappini, Gilberto Cruciani e Laura Ciciliani. Collaborano i "Boys", i tifosi biancorossi, e lo storico delGabriele Cipolletta. L’Amministrazione comunale sarà di sostegno alla Società e al Comitato perché "si tratta – spiega Paolo Paoloni, assessore allo sport ed ex giocatore– di unversario importante che dà lustro allocale e rappresenta un’occasione per evidenziare i valori più sani dello sport".