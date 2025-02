.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia a Chieti

22° Giornata diD all’Angelini domenica 2 febbraio alle 14.30– 1° Fabbraio 2025 – Con due giocatori in più, Furini e Carnevale, subito disponibili ma anche senza Kone infortunato e non è una assenza da poco, lascende aper la 22° giornata diD.Si gioca domenica 2 febbraio alle ore 14.30.I locali sono appena stati penalizzati di un punto in classifica e rispetto all’andata e a quel beffardo match vinto dai teatini a causa di un gol validissimo incredibilmente non visto da guardalinee e arbitro (Radovanovic, un nome che anessuno dimenticherà) hanno ancora rivoluzionato la squadra con tanti arrivi e partenze, tra cui quella non da poco dall’ex capitano e bomber Fall.E in panchina ora c’è una vecchia conoscenza della, l’ex Daniele Amaolo, che aa inizio anni 2000 sotto la gestione Edra rimase poco ottenendo risultati pessimi (per quelle che erano le elevatissime ambizioni della vigilia) ma che poi ha avuto un’ottima carriera inD centrando anche due storiche promozioni in C con Morro d’Oro e Pineto, più recentemente.