.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 18^ giornata

InB la Castelfrettese ribalta lo Staffolo e resta in testa, l’Ostra continua a vincere. Nei big match, pari in Borghetto-Filottranese e Montemarciano-Borgo Minonna, l’Osimo 2011 batte la Real Cameranese. In coda 0-0 tra Labor e Castelleonese, colpaccio San Biagio a Marzocca. Perde la Passatempese nel girone C. In, il Cupramontana aggancia in vetta il Le Torri Castelplanio, battuto dal Monsano. Chiaravalle e Ostra Vetere a tre punti dal primo posto. Quarta vittoria di fila per l’Aurora Jesi IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 1° febbraio 2025 – Un pomeriggio all’insegna dell’equilibrio è stato quello di oggi in, con le gare18^che si concluderà domani con Pietralacroce-Sampaolese, Montemilone Pollenza-Argignano e Sefrense-Villa Strada. Nel girone B di, la Castelfrettese soffre contro lo Staffolo ma alla vince in rimonta per 2-1: decisiva, come all’andata, la doppietta di bomber Riccardo Serrani, che torna in testa alla classificacon 10 reti come Barchiesi del Borghetto.