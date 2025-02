Oasport.it - Calcio femminile, Roma e Inter vittoriose nel 17° turno di Serie A. Sassuolo ko contro il Milan

Calato il sipario sui tre incontri di questo sabato, validi per la 17ª giornata dellaA di. Negli ultimi 180? della prima fase del torneo nazionale, che servirà a decretare le due Poule (Scudetto e Salvezza), le emozioni non sono mancate.Nel Lunch Match del centro sportivo ‘Giacinto Facchetti’ si sono affrontate l’e la Fiorentina. La squadra allenata da Gianpiero Piovani voleva dimenticare i kola Juventus e il, il primo costato l’allontanamento dalla vetta occupata dalle bianconere e il secondo l’eliminazione in Coppa Italia. Dal canto suo, la Viola, qualificata al penultimo atto della citata Coppa Italia, mancava l’appuntamento col successo nella massimada quasi tre mesi.La Beneamata si è imposta 2-0, per effetto delle marcature di Michela Cambiaghi al 6? e della tedesca Lina Magull al 72?.