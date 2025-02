.com - Calcio femminile C / Jesina Aurora, al Carotti arriva il Real Vicenza

Le leoncelle, reduci da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei, tornano alcontro ilper continuare ad essere protagoniste: il mister jesino Mattia Casaccia ci presenta la sfidaJESI, 31 gennaio 2025 – Grande attesa in casa, che domani pomeriggio tornerà alper sfidare il, partita valida per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C.Le leoncelleno a questo importante scontro in un’ottima condizione fisica e mentale, reduci dalle due vittorie consecutive in trasferta ad Isera e Ravenna e, più in generale, da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei sfide di campionato. Un bel periodo di forma che le jesine vorranno certamente proseguire a partire da domani.D’altra parte c’è l’insidioso, che ha chiuso in netta crescita il girone d’andata con tre vittorie consecutive ma è stato sconfitto dal Sudtirol alla loro prima sfida del girone di ritorno.