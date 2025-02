Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Cittadella, ecco De Fazio. Formigine, colpo Mata

Andrea Deè ufficialmente il nuovo portiere della. Il classe 2004 ex Riccione e Pianese arriva dalla Scafatese dove si era trasferito a gennaio dopo 6 mesi al Flaminia. Si va verso il suo debutto già domani a San Marino dove mister Giori recupera Mora, Sala e Boccaccini mentre sono fuori Serra, Tesa, Fontana e Aldrovandi. Sul mercato c’è l’altro guardiano 2004 Piga, ha già salutato il trequartista 2003 Asamandato a. Sempre in Eccellenza a Castelfranco arriva il difensore argentino Gonzalo Lopez (’95) ex Atletico Tricase, salutano Amore e Abdelazim. In Promozione lo United Carpi ha liberato il difensore Coghi. OGGI. Si giocano 6 anticipi (ore 15). In Eccellenza il big match è a Castelvetro dove il Terre di Castelli quinto riceve la capolista Correggese (+7) che con un punto in 3 gare si è fatta agganciare dal Nibbiano.