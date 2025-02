Oasport.it - Calcio, Atalanta fermata dal Torino sul pari nel 23° turno. Vittorie di Bologna, Udinese e Verona

Quattro i match andati in archivio nel sabato del 23°del campionato didi Serie A. A Bergamo l’è statadalsul punteggio di 1-1. La Dea ha dovuto fare i conti con la super prestazione di Vanja Milinkovic-Savic capace di ipnotizzare Mateo Retegui dal dischetto al 74? e di garantire un punto d’oro per le sorti dei granata.Orobici che, dopo il gol annullato dalla VAR a Raoul Bellanova al 21?, erano passati in vantaggio al 35? con l’albanese Berat Djimsiti. Il pareggio del Toro era arrivato 5? dopo, con il cileno Guillermo Maripan. Con questo risultato la formazione atalantina vede allontanarsi molto probabilmente Napoli e Inter, che la precedono nella classifica generale, mentre ilsale a quota 27 punti e mette fieno in cascina.In serata, al Dall’Ara, ilha prevalso nel confronto con il Como 2-0.