Calcio a 5 serie B Il Cus Ancona passa a Jesi 3-4

Primo tempo 2-2. Gli ospiti vincono un derby spettacolare con la doppietta di Quercetti. Anche per i leoncelli doppietta di Piersimoni, 1 febbraio 2025 – Vince il Cuse per lana c’è solo amarezza. E’ stata una gara spettacolare e ricca di occasioni da gol.Fai clic qui per vedere lo slideshow.La partita fin da subito è bellissima e piena di occasioni da entrambe le parti, tant’è che tra il 2’ e il 3’ sono arrivati ben 3 gol: vantaggio dell’con Quercetti che incrocia col sinistro da rimessa laterale, pareggio immediato di Piersimoni con un’azione personale dove protegge palla, supera un difensore e non sbaglia a tu per tu con Vittori e nuovo vantaggio anconetano con Latini in contropiede assistito da Balzamo.Dopo questo minuto pazzo i ritmi rimangono molto alti con tante palle gol per lana e l’che cerca di ripartire in contropiede, pur subendo il secondo pareggio dei padroni di casa con Diiorio che, pressando Vittori, gli ruba il pallone e segna a porta vuota da due passi.