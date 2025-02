Ilfattoquotidiano.it - Calciatore 16enne muore in un incidente stradale, l’addio del Molfetta calcio: “Abbiamo il cuore gonfio di dolore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aveva 16 anni Davide Ficarola ed era un giovaneche aveva perso il papà ancora prima di nascere. Arriva da(Bari) la notizia della morte dell’adolescente coinvolto in unin cui è rimasto ferito un coetaneo. È tutto avvenuto venerdì sera. I due ragazzini erano in sella a uno scooter che si è scontrato con un’auto guidata da un 19enne che si è fermato a prestare soccorso. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidioe l’automobilista è stato sottoposto a test finalizzati a rilevare l’assunzione di alcol o droghe. Non si esclude che uno dei due mezzi possa aver fatto una manovra azzardata.“Non ci sono parole che possano alleviare il senso di vuoto che lascia la scomparsa di Davide, un ragazzo che ha vissuto e condiviso con noi la passione per questo sport, l’amicizia, i sogni e le emozioni di tante battaglie sul campo.