Calci e pugni per rapinare un ragazzo e bar danneggiato: due giovani in manette. Uno sui social sparava con una scacciacani

Milano, 1 febbraio 2025 -a unper tentare di rapinarlo e danni a un bar. La Polizia ha arrestato due cittadini egiziani di 19 e 24 anni, ritenuti responsabili di una tentata rapina in concorso e danneggiamento. Il tutto è avvenuto lo scorso 6 gennaio 2025, quando poliziotti i sono intervenuti in via Padova, nei pressi di un bar, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di un cittadino egiziano di 26 anni. Il giovane ha riferito che, poco prima, aveva preso accordi telefonici con un connazionale per acquistare della sostanza stupefacente. Al momento della compravendita della droga, la vittima è stata avvicinata da due: tra questi, oltre lo spacciatore un altro, più grande di età che gli ha intimato di consegnare il cellulare sotto la minaccia di un coltello e dello spray al peperoncino.