Calabria | Mi mancherà tutto contento di quello che ho vissuto qui

Davidesaluta il Milan e va al Bologna. L’ormai ex capitano rossonero ha salutato Milanello, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, per trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano. Circa 2 milioni di euro di conguaglio ai rossoneri: soldi che finiranno nel calderone destinato a finanziare l’arrivo di Santiago Gimenez, e magari non solo lui. Insomma, il Milan deve risalire la china e sacrifica uno dei suoi calciatori ormai storici. Sicuramente avrà influito anche la lite con Conceicao.in lacrime a MilanelloIn lacrime a Milanello. “Non fatemi domande, per favore”. Intercettato dai cronisti presenti all’esterno del centro sportivo,ha salutato in lacrime quella che è stata casa sua per 18 anni, visto che è cresciuto in rossonero e finora non ha mai vestito, neanche a livello giovanile, la maglia di un altro club: “È difficile, quindi.