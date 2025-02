Inter-news.it - Calabria lascia a -1 da Milan-Inter: «Ore difficili, come se lasciassi la moglie»

hato ilper accasarsi al Bologna di Italiano. L’ex capitano rossonero, dunque, se ne va a meno uno dalla partita contro l’, il terzo derby stagionale della Madonnina. Davantiello si è espresso con emozione e tristezza.ORE– La rivoluzione in casa, alla vigilia del derby contro l’, è andata avanti nella giornata di oggi con l’addio dell’ormai ex capitano Davide. Fatale, in tal senso, anche la lite clamorosa avuta dopo-Parma con lo stesso Sergio Conceicao.hatoello, esprimendosi con emozione ai canali di Sky Sport 24. Niente derby per lui. Queste le sue parole ad un giorno dalla stracittadina più importante d’Italia e tra le più importanti al mondo: «Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello vissuto qua.