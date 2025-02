Sport.quotidiano.net - Calabria attratto dalle Due Torri. E Suslov ora sorpassa Tchaouna

Cresce la fiducia per l’arrivo di Davide: e contemporaneamente si avvicina l’uscita di Stefan Posch. Non solo: Tomas(22) prova a mettere la freccia su Loum(21) per il ruolo di trequartista-esterno sinistro, che il Bologna intende rinforzare dopo l’infortunio di Orsolini in vista del rush finale di mercato. Questo in virtù dello stop di Ferguson, che lascia pensare come lo scozzese andrà comunque gestito da qui alla fine della stagione, lungo il cammino della piena ripresa. In virtù delle notizie di infermeria, il Bologna ha stoppato le pratiche per lo scambio Fabbian-e ha riattivato i contatti con il Verona per, nazionale slovacco che può essere impiegato tanto da trequartista quanto da esterno sinistro di piede destro: la sua quotazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.