Ilgiorno.it - Busto Arsizio, arriva la prima culla per la vita: mano tesa alle donne in gravidanza

(Varese) – Anche aci sarà laper la. L’annuncio durante la presentazione nei giorni scorsi del “Primula day”, tradizionale appuntamento promosso dal Centro aiuto alladi, in programma oggi e domani. La proposta di Emanuele Fiore, consigliere comunale (Gruppo Misto), che segue con sensibilità e attenzione il Cav, è stata accolta dal sindaco Emanuele Antonelli e sta diventando realtà, in tempi brevi, già per l’estate. «Sono contento – commenta Fiore – l’idea ha trovato l’immediata collaborazione del sindaco e del presidente della Cri bustese Giulio Turconi, li ringrazio per l’immediata e convinta adesione, quindi si sta già lavorando sul progetto, lasarà collocata nella nuova sede della Cri». Oggi e domani all’esterno delle chiese i volontari del Cav saranno presenti con le primule colorate, in occasione della 47 Giornata per la, i fiori saranno in vendita per raccogliere fondi a sostegno del Centro.