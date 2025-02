Ilrestodelcarlino.it - ’Buiobù’: favola moderna in scena al Piccolo

Domani alle ore 16, per la rassegna Favole, la compagnia Biboteatro presenta al Teatrodi Forlì lo spettacolo, scritto e interpretato da Alessio Candido e Giulia Nicolosi. Bubu è ungufo che, contrariamente alla sua natura, teme il buio. Grazie all’incoraggiamento della mamma e dei personaggi che incontrerà, scoprirà le mille sfumature del buio e a non avere più paura di essere ciò che effettivamente è: un uccello della notte. Bubu scoprirà che il buio non è solo nero come appare, ma è abbagliante, divertente, affascinante, gentile e, sotto la luce della luna, si alzerà finalmente in volo. Tutti noi, da piccoli, abbiamo avuto paura del buio. È qualcosa di arcaico, radicato profondamente nell’essere umano. Nella storia a cui lo spettacolo è ispirato, ’Il gufo che aveva paura del buio’ di Jill Tomlinson, ad avere paura non è un bambino, ma un animale notturno.