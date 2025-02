Ilnapolista.it - Bruscolotti: «Diaz quello schiaffo lo meritava. Elkjaer lo aspettai nel sottopassaggio ma si infilò tra gli arbitri»

Giuseppeintervistato da La Stampa, a firma Antonio Barillà. Ecco qualche estratto.Lei era il classico «duro».«Difendere era il mio mestiere. E la parola dice tutto. Non facevo toccare palla, in un modo o nell’altro, però la cattiveria l’ho sempre osteggiata. Ho smentito chi mi ha accusato di mirare alle caviglie, ma ancor prima lo ha smentito la mia carriera: poche espulsioni e avversari diretti sempre usciti con i loro piedi dal campo. Al massimo lagnandosi, maci sta».I conti sospesi consono diventati leggenda.«Cominciò lui, a Verona, con una gomitata allo stomaco che mi tolse il fiato. Mi avvicinai e gli dissi “da questo momento aspettati di tutto” e al primo pallone spiovente lo colpii al ginocchio. E non è tutto: quando cadde, con la scusa di rincuorarlo, mimando una carezza, gli strizzai l’orecchio e chiesi se aveva capito.