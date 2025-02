Ilgiorno.it - Brescia, trattori in protesta sotto il Pirellino: “Vessati da tasse e burocrazia. Ci hanno abbandonato”

– Prezzo equo per i prodotti agricoli, perché allo stato attuale ai produttori arriva pochissimo rispetto al prezzo finale che viene fatto pagare al consumatore. Ma anche stop alla concorrenza sleale dei Paesi esteri e meno. Queste, in sintesi, le richieste deidi Agricoltori italiani, movimento che non si riconosce in altre associazioni di categoria dell’agricoltura, tornato a manifestare in questi giorni a un anno dalla precedente mobilitazione. Auna cinquantina divenerdì mattinasfilato dal presidio di via della Maggia fino al palazzo della Regione, il, creando rallentamenti e disagi per il traffico in tangenziale sud, ma anche per le vie della zona ovest di. Una trentina dierano arrivati già il giorno prima epassato la notte nel presidio allestito a San Polo.