Brentford-Tottenham il pronostico di Premier League | certezza Over e Mbuemo prime

L’urna di Nyon ha sorteggiato i play-off di Champions ed Europa, e la concentrazione più tornare sui campionati nazionali. Intempo di 24ª giornata, che dopo il ricco programma del sabato, vedrà scendere in campo, domenica 2 febbraio alle 15:00 al Gtech Community Stadium,, appena prima del big match tra Arsenal e Manchester City. Gara importante soprattutto per gli ospiti, avviluppatisi in una delle stagione più complicata degli ultimi anni.Partendo però dai padroni di casa, troviamo una squadra altalenante ma che sta comunque conducendo unaestremamente onesta, dove l’obiettivo minimo della salvezza è già ampiamente in tasca da tempo.attualmente 11° in classifica a 31 punti, con l’Aston Villa 8° (che dovrebbe essere sufficiente per la Conferenceessendo l’Inghilterra prima nel Ranking UEFA) distante 6 punti.