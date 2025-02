Zonawrestling.net - Break Pro: Info & Card finale “Episode #5: Reboot”

Lee ladi “#5:”, in programma Domenica 2 Febbraio all’Hacienda a Roma:Pro Wrestling#5:Domenica 2 Febbraio – RomaHacienda – Via dei Cluniancensi 68Inizio Ore 15 – Biglietti Online QUIPro Undisputed ChampionshipKarim Brigante (c) Vs Ivan SanzioTriple Treat Match forPro Tag Team Championship (Decision Match)Lvpvs Cvlti (Luca Bjorn; RUST) Vs BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) Vs Sebastian De Witt; Francis CorporenteTag Team MatchSkid Row Devils (Davide Adami; Luke Astaroth) Vs Most Wanted (Pan; Picchio)Out Match (il Vincitore lotta al prossimo Show)??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ???Vittorio Bruni Vs Flowey QueenEden Vs CamillaAnnunciata la presenza dei Nerdbori.