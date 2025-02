Juventusnews24.com - Brambilla fiducioso sulla Juventus Next Gen: «Siamo più ottimisti di tre mesi fa ma c’è sempre da migliorare. È un buon momento e sull’AZ Picerno…»

di RedazioneNews24Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero alla viglia della sfida contro l’AZ PicernoL’allenatore dellaGenha parlato ai canali ufficiali del club in vista della prossima sfida contro l’AZ Picerno.PAROLE – «Per guardare la classifica è ancora presto, mancano tante partite e può succedere di tutto: di certopiù fiduciosi erispetto a trefa, sarei bugiardo a negarlo, ma dobbiamo continuare a focalizzarci su noi stessi, sul lavoro, sul fare le cose bene come stiamo facendo adesso. C’èda, più avanti vedremo dove saremo, se saremo stati bravi a fare altri passi in avanti: ora conta solo il lavoro quotidiano».VITTORIA CONTRO IL TRAPANI – «Abbiamo fatto una bella partita, forse il primo tempo migliore da quando alleno i ragazzi: giocavamo contro una squadra esperta, che ha messo in difficoltà tanti.