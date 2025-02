Ilgiorno.it - Bottanuco, fanno saltare sportello bancomat e scappano con i soldi: colpito il Banco Bpm

(Bergamo), 1 febbraio 2025 – Un altrosaltato in provincia. Questa volta a, ai danni delBpm – Credito Bergamasco, di via Toti. E siamo al settimo. Anche in questo caso è stato utilizzato l’esplosivo, come nei precedenti. Erano da poco passate le 5 quando un boato ha risvegliato i residenti di via Toti, a. In azione ancora una volta la «banda del botto»: nel mirino la sede della filiale delBpm - Credito bergamasco,che si trova in centro del paese, situata a ridosso del palazzo del comune e della chiesa. I danni sono ingenti anche se coperti da assicurazione, mentre non è ancora noto l’ammontare del bottino arraffato dai malviventi che dopo aver messo a segno il colpo si sono dileguati a bordo di un’auto non identificata. I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di ricostruire le fasi dell’assalto e mettersi sulle tracce degli autori.