Boston fatica ma vince, Wembanyama show, Jokic guida Denver

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –prova a difendere la seconda posizione a Est dall’assalto dei Knicks ma serve un canestro di Tatum a meno di un secondo dalla sirena per piegare 118-116 una New Orleans rimaneggiata e alla quinta sconfitta consecutiva. Brown (28 punti) e lo stesso Tatum (27 punti) sono decisivi per i Celtics, Murphy (40 punti) il migliore dei Pelicans che per strada perdono anche Dejounte Murray. Il grande protagonista della notte Nba è però Victor, devastante nella travolgente vittoria di San Antonio su Milwaukee per 144-118: 30 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate per il centro francese, che trascina gli Spurs al secondo successo in sette gare, con i Bucks che crollano nonostante i 35 punti e 13 rimbalzi di Antetokounmpo e il contributo di Lillard (22 punti) e Middleton (21).