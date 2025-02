Laprimapagina.it - Borse di studio in Umbria: contributo per le famiglie con ISEE fino a 10.140 euro

La Regionerinnova il proprio impegno per il diritto allocon l’approvazione del bando per l’assegnazione delledidestinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025. Con una dotazione di oltre 330mila, l’iniziativa, finanziata in attuazione del Decreto Ministeriale n. 189 del 25 settembre 2024, è rivolta allecona 10.140.L’obiettivo delè supportare gli studenti nel loro percorso formativo e contrastare la dispersione scolastica. Le domande dovranno essere presentate presso il Comune di residenza entro il 26 febbraio 2025. Successivamente, gli enti locali invieranno le richieste alla Regione, che redigerà la graduatoria e trasmetterà gli elenchi al Ministero dell’Istruzione per l’erogazione dei contributi.